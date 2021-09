SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Neitsi keskendugu ühistele väärtustele 

Sisimas aga on neist palju osavõtlikkust ja headust. Üks tööka iseloomu plusse on ka see, et oled valmis väga palju vaeva nägema oma lähedaste elul sujumise eest. Sa hoolid neist nii väga, et võid end nende nimel oimetuks rassida. Kuid oh seda häda, kui sinu hiigelpanust ei märgata ning sind vääriliselt ei tänata. Seega pead leidma enda kõrvale inimese, kes märkab su armsaid žeste ning vastab samaga.