SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Vähk, usalda ja avane! 

Vähi tähtkujus sündinud hindavad väga kõrgelt peret ja lähedasi sõpru ning on valmis neid iga hinna eest kaitsma. Ookeaniolevusena hõljuvad nad mere ja kalda vahel, eksisteerides korraga nii tunnete vallas kui materialistlikus maailmas. Vähil on terav intuitsioon, mistõttu ta on väga tundlik oma keskkonna suhtes.