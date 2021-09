SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Hoolitse enda eest, Sõnn! 

Sõnnid mõtisklevad kõigi küsimuste üle, olgu see armastus, raha, töö või viimatine superstaarisaade. Nad dekonstrueerivad põhjalikult olukordi, mõistmaks, kuidas asjad funktsioneerivad ja mis inimesi käivitab. See võib veidi aega võtta (ja seetõttu jätabki Sõnn laisa mulje). Kui ta mingile järeldusele jõuab, ei kuulu see edasikaebamisele. Sõnn tundub jäärapäine vaid seetõttu, et ta teab, kuidas asjad käivad.