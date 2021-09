Palju õnne! Metsatöllu trummari Tõnis Noevere perre sündis teine tütar!  

Tõnise ja Joanna peres kasvab juba 2019. aasta veebruaris sündinud tütar Keira. Mõlemad kinnitasid, et laste väike vanusevahe oli plaanitud. „Et oleks lastel lõbusam ja nad saaksid koos mängida,“ ütles Joanna. „Kindlasti on väiksema vanusevahega lastel omavahel parem side,“ usub Tõnis. „Kuna me planeerisime ikka päris korralikult, siis väga suurt üllatust uudis endaga kaasa ei toonud.“