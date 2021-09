GALERII | Kohtunikel superstaarihakatised kuulatud! Vaata, kes pärjati sel aastal kollaste kaartidega 

Superstaariks pürgijate järgmiseks katsumuseks on pingeline lavavoor, kus kohtunikel Birgit Sarrapil, Mihkel Raual ja Koit Toomel on vaja kollaste kaartide omanike seast välja valida järgmised paarkümmend õnnelikku. Just need 20 osalejat, kes selguvad lavavooru lõpuks, võistlevad edasi stuudiovoorus, kus nende edasipääsu otsustab juba televaataja.