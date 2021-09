TÄHETARKUS 20.–26. SEPTEMBER | Elizabeth Samose saarelt: aeg keskenduda rutiinile ja kohustustele 

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti

Uraan on planeet, mis toob endaga kaasa muutusi. Hetkeolukorras tähendab see, et kui oled suhtes, võib aset leida mõni ootamatu sündmus, mis pinget põhjustab. Võimalik, et teil on erinev nägemus sellest, kuidas mõni asi toimima peaks ning sellest areneb tüli. Üldiselt on parim, kui kuulad oma parterit ning üritad luua kompromisse. Kui sul peaks olema mõtteid suhtevälisest afäärist, siis on üsnagi tõenäoline, et see tuleb välja ja ei too endaga midagi head kaasa.