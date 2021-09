Amy Schumeril eemaldati raske haiguse tõttu emakas 

Amy rääkis abikaasa Chris Fischeri tehtud haiglavoodivideos, et emakas tuli eemaldada endometrioosi tõttu. Selle haiguse puhul kasvab emakaõõnt vooderdav limaskest ehk endomeetrium väljaspool emakat. Seetõttu tekkivad menstruatsiooniaegsed verejooksud ka mujal kõhuõõnes ning võivad tekitada suuri probleeme.

„Arst leidis ja eemaldas kolmkümmend endometrioosikollet. Ta eemaldas ka pimesoole, sest endometrioos oli seda rünnanud,“ ütles Amy, kelle poeg Gene on kahe ja poole aastane.

Schumer lisas, et tema emakas oli olnud väga-väga palju verd. „Kõik valutab ja on sellised gaasivalud.“ Näitlejanna manitseb oma fänne: kui neil on väga valulikud „päevad“, võib tegu olla endometrioosiga.