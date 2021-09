TV3 VIDEO | Haljala kalmistul jäeti hüvasti laulja Lea Dali Lioniga 

''Mina jään Lead mäletama alati heatujulisena, naeratavana. Tal oli selline erakordne Lealik naeratus, mis suutis kõik kurja heaks teha. Ma arvan, et väga paljud inimesed elus, eriti tema lähedased, sellega ka kokku puutusid. Lea oli ja on minu jaoks üks suur helgus. Iga kohtumise hetk oli nii eriline, et ma mäletan kõiki temaga kohtumisi,'' meenutas matustel muusik Marek Sadam.