GALERII | EFTA TOP 10! Tim Bluz: punasel vaibal leidus kõike – legendid, uustulijad, loomad, hüpnotisöörid, ninjad, skandaalitarid 

Tim räägib, et esmamulje puhul tundus talle, et inimesed ette valmistavad EFTA galale palju hoolikamalt ette, kui näiteks presidendi vastuvõttuks. „See võiks küll olla seotud sellega, et külaliste arv on kordi väiksem, aga kindel on see, et EFTA punasel vaibal on tõesti palju vähem moekatastroofe ja apse,“ arvab ta.