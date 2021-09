PALJU ÕNNE! Näitlejanna Liisa pulk on lapseootel 

Paari esiklaps tütar Mona nägi ilmavalgust 2019. aasta juunis sündinud esiklaps tütar Mona. Beebi soo jätsid nad kuni lõpuni endale üllatuseks. „Kui ämmaemand ütles, et teil on tütar, meenus: aa, lapsel on ju sugu ka,“ rääkis Liisa ajakirjas Pere ja Kodu, et ei soovinud enne lapse sündi tema sugu teada.