ÕL VIDEO | Parima mängufilmi „Viimased" režissöör Veiko Õunpuu: kohalikud saamid lõid isegi kaasa, mingit trotsi ma ei näinud 

„Kuna Eestis on nii vähe filme, kahandab see kuidagi võidurõõmu. Mulle näib, et neid filme peaks olema, siis tunneks, et oleks veelgi erakordsem sündmus,“ tunnistab parima mängufilmi tiitliga pärjatud „Viimased“ režissöör Veiko Õunpuu. Sellegipoolest on mees filmi saatnud edu üle rõõmus.