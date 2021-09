AUHINNASADU! „Viimastest“ said esimesed 

Tühja sellest, et Eesti parimaks filmiks tunnistatud mängufilmi „Viimased“ esimene stsenaarium lennutati prügikasti. Tühja sellest, et esimesed võttepäevad tundusid lootusetud. Režissöör Veiko Õunpuu tõdes aasta algul Neitsi Maali auhinda võites, et „Viimased“ võttis pisut kauem aega kui eelnevad filmid: „Projekti algusest on möödas seitse aastat. See on üks pikk ootamine olnud.“ Pikk ootamine tasus ära.