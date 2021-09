SÕBRAD SAATSID UNO LOOBI VIIMSELE TEELE: "Tänu sinule, Uno, on igaüks omal moel teada saanud, mis värvi on armastus…"

VIIMSELE TEELE: Uno Loop saadeti viimsele teele eile Keila kirikust pere, sõprade ja kolleegide keskel. Foto: Tiina Kõrtsini

„Ma usun, et tänu sinule, Uno, on igaüks omal moel teada saanud, mis värvi on armastus,“ ütles Ivo Linna Uno Loobi ärasaatmisel Keila kirikus.