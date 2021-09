SÜGISE ARMUHOROSKOOP | TÄHED ÕPETAVAD: kuidas armastust sel sügisel ligi meelitada? 

Kui soovid kergemeelset suve tões ja vaimus seljataha jätta, pead esmalt selgusele jõudma, mida sa tahad, kirjutab Briti väljaanne Metro. Metro astroloogiaeksperdid eesotsas Estella-nimelise horoskoobispetsialisti ja ekstrasensiga jagavad eri tähemärkide esindajatele nõuandeid, kuidas end tunnetele avada ning armastust õigesse kanalisse juhtida. Suurimad šansid sel sügisel tõelist armastust kohata on Kaaludel, Kaksikutel ja Jääradel - neile on abiks seikluslik loomus, mida nad on pidanud koroonapandeemia piirangute ajal vaos hoidma. Kuid oma eripärasid ja trumpe saavad armastuse ligitõmbamiseks kasutada kõigi tosina sodiaagimärgi esindajad.