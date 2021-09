400-kilone laulusaate täht suri 49 aasta vanusena 

Kirikuõpetaja ametit pidanud Combs oli aastaid tervisehädadega maadelnud ning osales ka telesaates ratastoolis. Abikaasa Katrina ehk Kay rääkis TMZ.comile, et 2009. aastal kaalus tema mees lausa 400 kilo ringis. Aasta hiljem osales Freddie telekanali TLC saates „Ton of Love“ ning suutis oma kehakaalu 245 kiloni langetada. Selles kaalus läkski ta osalema USA „X Factori“ teise hooaega.

Lese sõnul olid Freddie viimased elupäevad katsumusterohked. Oli teada, et surm on tulekul. Kuid Kay kandis hoolt, et tema mehe viimased soovid saaksid täidetud. Näiteks palus Freddie, et tema silmade sarvkestad annetataks surma järel mõnele abivajajale.