Whitney Houstoni fännid raevus: "Ihukaitsjast" filmitakse uus versioon 

Ajakirja Variety teatel töötab muusikalise hittfilmi uue versiooni kallal Matthew López, kes esitati 2019. aastal Broadway näidendiga „The Inheritance“ Tony auhinna nominendiks. Kuid New York Posti andmeil on mõned Whitney Houstoni (1963 - 2012) fännid tulivihased, et nende kadunud lemmiku tähtteosest uus versioon vändatakse.

Linateos, kus Kevin Costner kehastab superstaari (Houston) armuvat endist salateenistuse agenti, sai kinodesse jõudes kohe menukaks. Maailmas tõi see kokku üle 400 miljoni dollari. Filmi tunnusmeloodia „I Will Always Love You“ on tänini maailma tuntumaid palu.