Meghan kannab skandaalsel fotol üüratult kalleid ehteid 

Nimekas USA ajakiri valis kuningakojast Californiasse pagenud Sussexi hertsogipaari maailma mõjukaimate inimeste hulka. See otsus on sotsiaalmeedias paljudel harja punaseks ajanud. Lisaks pannakse Meghanile pahaks alpust. Vaeste ja rõhutute aitajatena välja kuulutatud endine näitlejanna kannab fotol Daily Maili andmeil ümberarvutatult 326 000 euro väärtuses ehteid. Kalleim ehe on tal alati sõrmes - kihlasõrmus, mille hind jääb 300 000 euro ringi, vahendab Iltalehti.