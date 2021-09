FILMISAADE „DUUBEL“ | Sajandi oodatuim ulmefilm on lõpuks ometi kinodes! 

Kinno on jõudnud Denis Villeneuve'i suurejooneline „Düün“. Frank Herberti samanimelisel romaanil põhinev linateos räägib poliitilistest mahhinatsioonidest keset kuuma kõrbe. Tegemist on ulmekaga, mida on pikalt oodatud. Kas ootamine tasus end ära või on tegemist filmiga, mis sobib vaid valitutele?