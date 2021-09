Prints Philipi testament jääb 90 aastaks salastatuks 

Kuninganna Elizabeth II (95) abikaasa testament salastatakse 90 aastaks, et kaitsta monarhi ja tema pereliikmete väärikust, põhjendab kohus.

Edinburghi hertsog suri vaid kaks kuud enne saja aasta juubelit. Daily Maili teatel on Briti kuningliku pere tähtsamate liikmete puhul olnud juba üle sajandi tavaks, et kohtu (High Court of Justice) peredivisioni juhile tehakse taotlus lahkunu testamendi pitseerimiseks. Divisioni praegune juht Sir Andrew McFarlane kuulas Philipi pärijate ja Inglismaa justiitsministri argumente juulis. Täna avaldatud otsuses andis Sir Andrew korralduse hertsogi testamendi pitseerimiseks 90 aastaks.