HÜVA NÕU | 5 nägu stimuleerivat harjutust - imeline noorust hoidev praktika 

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik sõnab, et näos on üle 50 erineva lihase, mida treenides parandad naha struktuuri, kvaliteeti ja hoiad ära selle lõtvumist. Selleks on hea abimees näojooga. Harjutused on lihtsad ja neid saab igaüks teha kodus endale sobival ajal.