Anna Pihl kolis „Pealtnägija“ kontorist välja: ei taha ju kogu aeg pisitütrest eemal olla 

Millised tuuled puhuvad aga tulevikus? „Väga kaugele ei koli,“ avaldab Pihl sama foto kommentaaride all. „Mõne aja pärast saan rohkem rääkida.“

„„Pealtnägija“ töö on tohutult intensiivne, mis tähendab, et põhimõtteliselt peab nii nädalavahetustel kui ka argipäevadel tööd tegema. Kuna ka mu abikaasa Kristjan Pihl töötab „Pealtnägijas“, siis saime aru, et mõlemad ei saa lihtsalt niimoodi jätkata. Meil kasvab pisike Asta ja ei taha ju kogu aeg temast eemal olla,“ rääkis Pihl Geeniusele.