Trinidadi võimud kummutasid Nicki Minaji väite, et koroonavaktsiin tegi mehe impotentseks 

Trininadist pärit USA menuräppar Minaj säutsus esmaspäeval Twitteris oma 22 miljonile fännile, et tema nõo sõber oli koroonavaktsiini saamise tõttu impotentseks jäänud. Mehel pidid õige pea pulmad tulema, kuid pruut jättis ta maha.

Kuid Trinidadi ja Tobago tervishoiuminister Terrence Deyalsingh nimetab Minaji juttu alusetuks. „Praegu ei ole meieni Trinidadis jõudnud mingit infot munandite paistetamisest [vaktsiini] kõrvaltoimena … ning me ei tea, et seda ka mujal maailmas kellelgi tekkinud oleks,“ vahendab Briti leht The Guardian ministri sõnu pressikonverentsil.