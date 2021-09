FOTOD | Kethi Uibomägi ema: tal polnud noorena halvale teele minekuks aega, pigem muretsesin, et tütar endale liialt kohustusi ei võtaks 

„Sekkusin ikka päris palju. Näiteks oli Kethi bigbändis ja ütlesin lõpuks, et ta tuleb sealt ära, sest laps oli lihtsalt nii väsinud. Eriti kevadeti ja jõulude ajal, kui igal pool olid samal ajal esinemised. Kethi isa oli nagu taksojuht – laps tuleb ühelt lavalt maha ja peab kümne minuti pärast juba järgmisel olema. See kurnas ju lapse ära, lisaks veel õppimine ja koolis käimine,“ räägib Meeli. Kethi tõdeb, et tegemist oli tal tõesti palju. „Käisin muusikakoolis, õppisin saksofoni, olin osa bigbändist, käisin laulutundides, tantsimas, näiteringis, spordivõistlustel, tegin kaasa lavastustes ja kooliprojektides... mida kõike. Olin küll väsinud, mäletan, et ma koolis tunni ajal kippusin ikka magama jääma, sest olin üleväsinud, aga nautisin seda kõike,“ ütleb ta. Meeli sõnul jooksis tütar end ribadeks, sest ringide ajad kattusid ja siis ütles Kethi ise, et peaks bigbändist ära tulema. „Ma ütlesin, et räägi õpetajaga, sina ütlesid, et jajah, räägin, aga käisid ikka edasi. Lõpuks ütlesin ma ise õpetajale, et võtan su sealt ära,“ meenutab Meeli tütrele. „Aga see ei tähendanud midagi, paar aastat hiljem tegi ta juba täiskasvanute bigbändis kaasa!“