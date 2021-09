Armastatud raadiohääl Lauri Hermann tähistab juubelit: olen saanud oma erilise ande laulupidude auväärselt vanaemalt 

Lauri Hermann (40) äratab paljusid eestlasi oma positiivse ja rõõmsa häälega raadio Elmaris. Ta on energiline õhtujuht, kes tõmbab iga peo käima ning tema muusika on võitnud paljude südamed. Ent paljud ei tea, et Hermanni suguvõsasse kuuluvad ka mitmed väga tuntud nimed – näiteks Miina Härma ning tema vanavanaisa Jakob Hermann, kes on „Juba linnukesed“ loo autor. „Olen saanud oma erilise ande võibolla just tänu neile," rõõmustab juubilar.