Dokfilm: viis meest kuritarvitas 15aastast Alanis Morrissette'i seksuaalselt 

Alanis Morissette on avameelselt rääkinud halvavast sünnitusjärgsest masendusest, mis on teda tabanud kõigi kolme lapse puhul. Uues dokfilmis paljastab lauljanna, et langes teismelisena pedofiilide ohvriks. Nüüd aga süüdistab ta filmi tegijaid tiirasuses ja valetamises.