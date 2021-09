Eugen Tamberg kuulutati Soome filmiauhindadel parimaks kostüümikunstnikuks: on tähtis, et eesti filmitegijad saavad aina rohkem tähelepanu

„Filmi on algusest peale saatnud edu ning kõigi ootused on olnud tõesti suured,“ räägib eestlasest kostüümikunstnik Eugen Tamberg, kes pälvis Soome filmiauhindade Jusside jagamisel filmi „Tove Jannsoni rääkimata lugu“ eest parima kostüümikunstniku auhinna.