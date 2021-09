AUHINNASADU EESTIS JA SOOMES: Eugen Tamberg kuulutati Soome filmiauhindadel parimaks kostüümikunstnikuks ja Eestis parimaks filmikunstnikuks

„Filmi on algusest peale saatnud edu ning kõigi ootused on olnud tõesti suured,“ räägib laupäeval, 18. septembril 67aastaseks saav Tamberg. Lisaks parima filmi auhinnale viidi koju veel kuus Jussit: muumitrollide looja Tove Janssoni kujunemisest rääkiv draama tõi lavastaja Zaida Bergrothile parima režissööri auhinna, peaosatäitja Alma Pöysti pälvis parima naispeaosatäitja Jussi, auhinna teenisid ka operaator Linda Wassberg, kunstnik Catharina Nyqvist Ehrnrooth ja grimeerija Riikka Virtanen.