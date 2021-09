AVAMEELNE VIDEOINTERVJUU | Rannamaja-Oskar: kui vanglast koju tulin, andis ema mulle esmalt tonksu vastu pead ja siis kallistas 

Oskari sünnikuupäevale annab tumedat tooni fakt, et see on halloween'iga samal päeval – 31. oktoobril. 24. eluaasta saabumise tegi aga veelgi hirmsamaks asjaolu, et see tuli vastu võtta Tallinna vangla kiduras kambrikeses. Sünnipäevasöögiks oli jahukaste, kuigi suu nõudis magusat.