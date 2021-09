KLIIMAMUDIJAD | Karin Rask pooldab taaskasutust: minuni on ringiga tagasi jõudnud poja riideid, mida on kandnud vahepeal kümmekond last 

Karin Raskil on nii endanimeline naisterõivaste bränd kui ka Kalamaja Printsessi nime kandev lasteriiete tootemark. Disainer nendib aga, et ei jõua mõlemat brändi võrdses osas juhtida ja tüdrukute ökomoele keskendunud Kalamaja Printsess töötab praegu väikses mahus.

Ka tütar Natali on hakanud ema disainiga täidetud kappidest väljapoole kiikama ja oma stiili otsima. „Kui Kalamaja Printsess sündis, oli mu tütar pisike ja tema maitse-eelistusi suunasin mina. Nüüd on Natali juba noor 12aastane preili ja tema maitse on teistsuguseks kujunenud,“ tõdeb Karin.

Noore neiu ema on aga asjade käiguga rahul. „Tema stiil on äge ja tore – suured lohvakad dressipluusid ja teised Billie Eilishi stiilis asjad, mida minu brändid ei tooda. Mulle meeldib, et kui Natalil on mingit uut riietuseset vaja, siis tahab ta esimese asjana Humana vintage'isse minna, mitte H&M-i. Taaskasutusest saab palju ägedamaid ja erilisemaid hilpe kui kiirmoekettidest. Meie peres tarbitakse päris palju teise ringi asju.“

Rõivad ja muud tarbeesemed liiguvad Raskide perekonnas nii emalt tütrele, vennalt vennale kui ka vennalt õele. „Minu peagi 15aastaseks saava poja Hugo asjad jäävad ootama pesamuna Stigi, kes on kahene. Selleks ajaks on mood muidugi palju muutunud, aga arvan, et need asjad on siis juba vintage. Meie asjad ringlevad aga lisaks ka tutvusringkonnas ühelt lapselt teisele. Minu juurde on ringiga tagasi jõudnud Hugo riided, mida ta kandis kui oli kahene või kolmene. Aastate jooksul on näiteks kombinesoonid käinud kümnekonna lapse käes, aga nüüd saab neid kanda meie Stig. Õudselt tore tunne on, kui midagi ringiga tagasi tuleb. Hugo on ise ka rõivaid ära tundnud ja öelnud: „Ohoo, see oli minu pluus“.“

Erandid kinnitavad reeglit

Karin ütleb, et laste loodussäästlikumaks kasvatamise puhul on moraali lugemisest olulisem praktika. „Lapsed õpivad eeskujust, sellest, kuidas me elame. Loodetavasti võtavad nad positiivsed asjad ellu kaasa. Muidugi oleme rääkinud nendega palju toitumisest, mis ei tähenda aga seda, et nad ei võiks vahel süüa hilisel kellaajal magusat või hot dog'i osta – nagu me isegi. Äärmuslikkus pole meie pere puhul õige tee, erandid kinnitavad reeglit.“

Kas Karin arvab, et kui lapsed temavanuseks saavad, on Maa hoopiski teistsugune koht? „Kui vaatan oma teismelisi, siis näen, et nad on väga teadlikud maailma muutumisest. Palju looduskatastroofe on kohale jõudnud kiiremini, kui ennustati. Meil käib kodus ajakiri National Geographic, sealt pidevalt loeme sel teemal populaarteaduslikke artikleid. Kahjuks ma kardan küll, et maailm on selleks ajaks väga palju muutunud. Samas ei saa me käega lüüa, et kõik on juba läinud – et kui trumm läks, mingu pulgad ka. See, mida indiviidi tasandil väikeste sammudena ära teeme, mõjutab suurt pilti palju. Naiivne lootus peab jääma, muidu on liiga kurb elada.“