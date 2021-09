PRINTS HARRY 37: kuninglik pere õnnitleb siiski oma musta lammast 

Vanem vend William ja tema naine Catherine, kes on Harryga põhjalikult raksus, teevad sünnipäeva puhul head nägu: nende sünnipäevaõnnitlust kaunistab punane õhupallike.

Ka isa Charles, keda Harry on süüdistanud külmuses ning tema rahakraanide kinnikeeramises Megxiti järel, avaldas mitu kena fotot. Tema sünnipäevasoovi kaunistab lustlik tordike.

Õnnitlejatega ühineb ka Harry vanaema Elizabeth II. Diplomaadina on ta lasknud oma alluvatel Twitterisse postitada ka Harry naise Meghani foto, ehkki seninägematud perekondlikud mullistused said alguse just USA näitlejanna saabumisest Briti kuningakotta.