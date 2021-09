Värskelt kihlatud Britney Spears sulges ootamatult oma Instagrami konto 

39aastane lauljanna on juba 13 aastat oma isa ja profitiimi eestkoste all, ehkki on viimastel aastatel püüdnud endale iseseisvust kätte võidelda. Instagram on olnud tema jaoks tähtis väljund fännidega suhtlemisel, samuti on Spearsi kontol toimuv hoogu andnud liikumisele „Vabastage Britney“.