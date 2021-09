GALERII | Juubelinädala avalöök! Tippteadlane Jaan Valsiner: eestlastele on omane tõsidus. Ka nalja tehakse tõsiselt 

„On väga meeldiv, et Tallinna ülikoolis, minu alma mater'is on tekkinud suur soov kultuuripsühholoogiat arendada, aga selle juures on veel palju kasutamata võimalusi,“ kõneles Jaan Valsiner 14. septembril, kui ülikoolis avati näitus „Märka märke meie ümber!“.

Ta tunnustas, et näitus ja kogu see initsiatiiv on väga meeldiv: „Näitab, kuidas siin Tallinnas ja üleüldse Eestis on palju uudsust ja kreatiivsust.“ Mis oleks aga eestlastele omane joon? „Tõsidus. Ka nalja tehakse tõsiselt,“ ütles Valsiner Õhtulehele.

Jaan Valsineri (vasakul) juubelinädala üritusi aitasid korraldada üldpsühholoogia dotsent Katrin Kullasepp, psühhosotsiaalse töö dotsent Mariann Märtsin ja doktorant Annela Samuel. Foto: Annela Samuel

Mõni minut hiljem viskas ta ka ise eestlaslikult tõsisel ilmel veidike villast, kõneldes näituse avamisele kogunenud külalistele, et meediatähelepanu saamiseks tuleks kasuks, kui sealt mõni eksponaat ära varastataks. „Esmalt luuakse märgid igapäevases elus. Siis tuuakse märgid näitusele. Siis luuakse märkide näitusel vandalism – mida ilmselt ei ole ega tule. Pärast seda tekib ka omapärane uus väärtus,“ arendas ta seda mõtet edasi.

Näituse avamisel esines Kadrioru Katusetrio, kuhu kuulusid Ruslan Trochynskyi, tema tütar Rute Trochynskyi ja Jaak Sooäär. Koroona-ajale märgiliselt sai trio alguse Ruslani etteastetest oma kodumaja katusel, sellal kui tavapärased kontserdid olid koroonapiirangute tõttu keelatud.

Tallinna ülikooli audoktor Jaan Valsiner oli aastatel 1997–2013 USAs Clarki Ülikoolis psühholoogiaprofessor ning alates 2013. aastast töötab ta Taanis Aalborgi Ülikoolis kultuuripsühholoogia professorina. Tallinna ülikooli kodulehel asuvas juubelinädala tutvustuses on välja toodud, et professor Valsineri teadustöö keskmes on inimvaimu ja kultuuri seosed ning inimeste komplekssetes märgisüsteemides toimuvate muutuste mõistmine. Tema kultuuripsühholoogiline lähenemine – uus suund ühelt poolt sotsiaal- ja arengupsühholoogia ning teiselt poolt kultuuriantropoloogia teede ristumispunktis – on katse luua üldist sotsiaalteadust, mis hõlmaks ka inimese püüdu muuta maailma.

Reedel, 17. septembril toimub juubelinädala raames teadussümpoosion „Muutuste mõtestamine: kultuuripsühholoogia ja tema liitlased“. Seal esitletakse ka äsja eestikeelsena ilmunud Valsineri raamatut „Teejuht kultuuripsühholoogiasse". Rohkem infot juubelinädalal toimuva kohta leiab siit.