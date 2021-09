„Eesti laulult“ staarisaatesse! Johanna Eendra: ühes saates otsitakse parimat lauljat, teises laulu 

Johanna Eendra on üks neist, kes pärjati staarisaate eelvoorus edasipääsu kinnitava kollase kaardiga. „Minu mõte kandideerides oli see, et tahaks saada otse-eetris esinemise kogemust. Ma armastan väga laulmist ja tunnen, et olen vokaalselt paremas vormis kui kunagi varem, et tundub nagu õige aeg. Samuti loodan, et see saade avab uksi, mis võib-olla muidu tugevamalt kinni ja toob kaasa mõne ägeda koostöö,“ räägib Johanna, miks ta üldse kandideerida otsustas.