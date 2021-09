PÄEVAHOROSKOOP: reede, 17. september 

Palju õnne, Neitsi! Algaval aastal oled uljas ja tegutsemishimuline. Pead jälgima, et alustaksid tegevust kõige tähtsamast, sest kui teed asju suvalises järjekorras, jääb midagi tegemata. Armuasjus oled tundeline, sul on suur romantikavajadus. Selleks, et saaksid end turvaliselt ja hoolitsetuna tunda, pead ka omalt poolt panustama.