Metsakutsu läbis järjekordse poolmaratoni: uus isiklik rekord, tunne on mega! 

Räppar läbis 21,1 kilomeetrit ajaga 1:43:21 ja sai 295. koha. „Tegingi parema aja kui 4 aastat tagasi. Tunne on mega! Kindlasti minu elu kõige lihtsam poolmaraton. Jälgisin oma uut YouTube'st õpitud megadashyper strateegiat, et 5km rahulikult, siis 10km kiiresti ja siis kuni lõpuni gaas põhja nii palju kui torust tuleb. Natuke jäi sisse tunne, et hoidsin liiga palju tagasi.“

Mees tunneb, et on elu parimas vormis ja küsib endalt, et äkki oleks pidanud siiski natuke rohkem riskima, olgugi, et tehtud sai uus isiklik rekord. „Samas kartsin eelmise korra errorit, kus hakkasin tulistama esimesest kilomeetrist ja 10. km peal oli rehv tühi. Aga täna oli joosta mega mõnus, see on tegelikult peamine eesmärk ja esimest korda ma ei pannud distantsi kuni 18km-ni tähele. Jooksin omas tempos, vaatasin inimesi, nende tosse ja ilusaid merevaateid,“ kirjeldab Metsakutsu.