Beyoncé tütar tõusis noorimaks MTV videoauhinna võitjaks 

Blue Ivy jagab auhinda koos oma kuulsa ema ning artistide Wizkidi ja SAINt JHNiga. Tema hääl kõlab „Brown Skin Girli“ alguses ning ta mängib koos Beyoncéga ka muusikavideos. Uudist vahendav E! News toonitab, et muusikavideo operaatorid on Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez ja Ryan Helfant. MTV videoauhindade galal New Yorgis Beyoncé Knowlesi ega tema peret siiski kohal ei olnud. Blue Ivy, kellele on musikaalsus ja läbilöögivõime geenidesse jäädvustatud, võitis tänavu ka parima muusikavideo Grammy auhinna.

Barclays Centeris peetud õhtut juhatas poptäht Doja Cat. Gala tähtsaima, aasta video auhinna pälvis ekstravagantne geitäht Lil Nas X (22) oma hiti „Montero (Call Me By Your Name“) klipiga. Auhinnale olid kandideerinud näiteks Cardi B ja Megan Thee Stallion oma klipiga „WAP“ ning DJ Khaledi ja Drake'i koostöö „Popstar“, kus osales ka Justin Bieber. Lil Nas Xi video võitis parima režissööri- ja parima operaatoritöö auhinna. Režissöörideks olid Tany Muino ja artist ise. On tähelepanuväärne, et Lil Nas Xi debüütalbum „Montero“ ilmub alles 17. septembril.

18aastane popsensatsioon Olivia Rodrigo skooris samuti kolm auhinda, nende seas aasta laulu priisi palaga „Drivers License“ ja parima uue artisti auhinna. Billie Eilish juhatas sisse ülemaailmse ebajumala auhinna saanud Foo Fightersi esinemise ning tänas neid rokitõrviku kandmise eest. Teismelise staari enese „Your Power“ pälvis auhinna „Video headuse hüvanguks“. „Meil kõigil on võimu ning me peame meeles pidama, et seda ei tohi kuritarvitada,“ manitses Billie publiku hõisete saatel.

TAPVA FIGUURIGA: Auhinnagala avas 63aastane Madonna, kelle pika mantli alt paljastus napp kostüüm. „Ennustati, et me ei pea vastu. Aga me oleme endiselt platsis, motherfuckers! Palju õnne 40. sünnipäevaks, MTV!“ kuulutas iginoor seksisümbol ning demonstreeris lavalt lahkudes oma tippvormis tuharaid. Foto: AFP/Scanpix