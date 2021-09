Kate Middletoni vend abiellus võluva prantslannaga 

„Abiellusin eile oma elu armastusega, ümbritsetuna perest, sõpradest ning mõistagi mõningatest koertest,“ kirjutas James Middleton, kes on korduvalt rääkinud, kuidas neljajalgsed sõbrad on aidanud tal depressiooni seljatada. Tseremoonia leidis aset Prantsuse Rivieras külas nimega Bormes-les-Mimosas.

Kuu aega tagasi kirjutas James Instagramis, et tema ja Alizée on soetanud uue kodu. „Mulle tundub, et maja ostmine on ühel pulgal mu elu kõige stressirohkemate kogemustega.“