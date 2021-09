Staarisaates kohtunikelt kolm eitavat vastust saanud piiga jäi silma hitimeister Stig Rästale 

Mitu lauljat tuli võistlema ka põhjanaabrite juures Soomest, üks neist oli 17aastane Sara Kaelep, kes saatis end ettelaulmisel kitarril. Neiu sai kohtunikelt kolm eitavat vastust. „Minule jäi natuke rohkem nagu sosinaks. Meid on vaja siin ikka vapustada,“ ütles Birgit Sarrap, kes tüdrukut edasi ei hääletanud. Ka Koit Toomet ei suutnud Sara veenda. „Midagi polnud hullu üldse, aga minu poolt „ei“,“ sõnas Koit. „Mina ütlen „ei“,“ oli Mihkel napisõnaline.

Hitimeister Stig Rästa, kes korduvalt „Eesti laulu“ konkursil oles astunud ja kelle lood ka Eurovisionil käinud, ei saa aga täpselt aru, mis pühapäeva õhtul saates juhtub ja tahab ilmselt omalt poolt tüdrukule uue võimaluse anda. „Sara Kaelep, dm mulle (direct message ehk privaatsõnum - ingl. k), sa olid väga hea!“ kirjutab Stig Facebooki postituse juures, kus on ka klipike Sarast saates.

Postituse kommentaarides selgub, et Stig pole üldse ainus. Kommentaariga „+1“ annavad endast märku nii Traficu solist Silver Laas kui ka raadiohääl Andres Puusepp. Anna Pärnoja avaldab toetust plaksutava emotikoniga. „Üks mu lemmikuid eilsest saatest,“ kirjutab ansambli Púr Múdd liige Oliver Rõõmus. „Ma reaalselt olin veendunud, et ta jõuab finaali,“ on ka Rasmus Kagge nõus.