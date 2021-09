Tiit Maran: „Veel kaks aastat tagasi Venemaal käies küsiti, kuidas isal läheb. Sealsete loodusringkondade jaoks on ta tänini suurkuju.“ 

Kui arvata, et tänane juubilar on läbi elu olnud vana rahu ise, kes tunde ja päevi kannatanud istuda, kaamera käes, ühe koha peal, et saada kallile filmilindile ükskõik milline putukas, lind või loom, siis selle müüdi lükkab Tiit ümber. „Filmimaailm on mõnes mõttes natuke skisofreeniline. Ühelt poolt pead sa olema mänedžer, sa pead asju organiseerima, vaatama, et kõik toimiks – mis on hoopis vastupidine toimetamine looduses olemisele. Kui sa oled vaatlustelgis, siis sa pead maha rahunema ja laskma meeled vabaks, et objekt pildile saada. See on kummaline vastuolu, kus ühelt poolt pead sa olema väga ratsionaalne ja teisalt peab sul olema paiga tunnetus. Neid kahte poolt kokku panna on päris keeruline ning ma ei tea, kuidas isa on sellega hakkama saanud. Eks temas on nii rahu kui ka impulsiivsust, viimast eriti nooremas eas.“