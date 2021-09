Legendaarse diskohiti „Yes Sir, I Can Boogie“ esitaja suri 69aastaselt 

Lugu sai uue elu mullu suvel, kui sellest sai Šotimaa Euro 2020 jalgpalliturniiri mitteametlik hümn. Mendiola ütles siis, et oli väga liigutatud, et laul pärast nii pikki aastaid ikka inimeste südametes elab. „Ma ei arvanud, et see kunagi enam edetabelitesse pääseb. Šoti tiim tuletas inimestele meelde, et me eksisteerime.“