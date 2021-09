Kirjanik Birk Rohelend lapsepõlvest: mu ema oli psühholoog ja isa psühhopaat 

Rohelend räägib, et teda huvitavad väga 70-80ndate kandis USAs tegutsenud sarimõrvarid. Ja eriti sellised, kelle baasilt on loodud näiteks „Voonakeste vaikimine“. „Nendega on tehtud ka intervjuusid. Netflixis on väga hea dokumentaal Ted Bundyst, kus ta ise räägib ja sa näed, milline inimene ta oli.“ Pärast aastaid kuritegude eitamist tunnistas Bundy üles üle 30 tapmise, mille oli toime pannud seitsmes USA osariigis aastatel 1974–1978. „Ta oli nii šarmantne inimene, et kui teda taheti süüdi mõista, hakkas kohtunikul hakkas temast kahju. Kohtunik ütles Bundyle: „Ma ei suuda uskuda, et ma pean su vangi panema, sest sa oled nii sümpaatne inimene.“,“ kirjeldab kirjanik.

Rohelend ise on maha saanud uue krimkaga, mis kannab pealkirja „Kes tappis Otto Mülleri?“ ja on lugu ühe eduka ärimehe mõrvaloost. Kirjanik tunnistab, et on saanud palju inspiratsiooni omaenda raskest lapsepõlvest. „Mu vanemad olid väga erinevad - ema oli psühhiaater, isa psühhopaat,“ ütleb ta. „Kui ma sündisin, olid nad juba nii tülli läinud, et iga hetk oli täis suurt kodusõda,“ ütleb Birk. „Sellest põhjatust ja põhjendamatust kurjusest ei ole ma siiamaani aru ega üle saanud.“ Naine usub, et kurjus pole seotud reaalsuse, vaid inimese sisemise ängiga. „Inimesel, kes tunneb vajadust olla vägivaldne, on endal mure. Seda tema eest keegi lahendada ei saa ja seetõttu ei saa keegi seda ka väljastpoolt lõpetada.“