Kirjanik Birk Rohelend lapsepõlvest: mu ema oli psühhiaater ja isa psühhopaat

„Ma loen meeletult palju sarimõrvarite ja mineviku kuritegude kohta, võib-olla juba ripun kuskil potentsiaalsete terroristide listis,“ naerab Rohelend, et teda huvitavad väga 70-80ndate kandis USAs tegutsenud sarimõrvarid. Ja eriti sellised, kelle baasilt on loodud näiteks „Voonakeste vaikimine“. „Nendega on tehtud ka intervjuusid. Netflixis on väga hea dokumentaal Ted Bundyst, kus ta ise räägib ja sa näed, milline inimene ta oli.“ Pärast aastaid kuritegude eitamist tunnistas Bundy üles üle 30 tapmise, mille oli toime pannud seitsmes USA osariigis aastatel 1974–1978. „Ta oli nii šarmantne inimene, et kui teda taheti süüdi mõista, hakkas kohtunikul hakkas temast kahju. Kohtunik ütles Bundyle: „Ma ei suuda uskuda, et ma pean su vangi panema, sest sa oled nii sümpaatne inimene.“,“ kirjeldab kirjanik.