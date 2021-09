Charlie Sheeni ja Denise Richardsi tütar: kolisin ema juurest ära, sest ta kohtles mind halvasti! 

Denise Richardsi (59) ja Charlie Sheeni (56) teismeline tütar. 17aastane Sami, on lagedale tulnud šokeerivate väidega - tüdruk räägib TikToki videos, et on praegu õnnelikum kui kunagi varem, sest on välja kolinud oma ema juurest, kes teda halvasti kohelnud on, kirjutab Page Six.