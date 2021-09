LÕBUS VIDEO | Elo Ellermaa ei saa uudiseid lugedes kuidagi naeru pidama 

Üks pärjatutest oli näiteks uurimistöö, mis tõestas, et ninasarvikuid on õhus ohutum transportida tagurpidi. Auhinna pälvis ka uurimistöö, kus selgus, et habe pehmendab nägu löökide eest ja see annab habemega meestele teatava evolutsioonilise eelise.