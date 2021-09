Miks kujunes koeratüdruk Lottest müstiline rahamasin? 

Ükskõik, kuidas Lotte peale ei vaataks, on ta ikkagi suur kangelane. Juba aastaid. „Koer on ikkagi see suur narratiiv,“ leiab Märtin. Hämmastav, aga isegi Sipsiku uuestisünd animafilmi kujul ei upitanud teda ei Lotte kõrvale ega ka Lottest kõrgemale. „Sipsik on nii vana kangelane, hämmastav, et tema ei ole populaarseks tõusnud,“ mainib Märtin. „Ilmselt on põhjuseks ka see, et Lottel on olnud mitu multikat ning kõik muud tooted. Mul on muidugi kahju, et järgmistes multikates pärast esimest Brunot ja Albertit ei ole.“