New Yorgis elanud Krista Lensin meenutab 11. septembri terrorirünnakut: löristasin nutta ja ütlesin „Emme, tahan koju, ma olen nii hirmul!“ 

„See algas nagu iga tavaline tööpäev. Mäletan väga hästi seda hetke, kui astusin tänavale ja kõik oli veider. Väga ärev, väga imelik ja üldse mitte newyorgilik – võõrad inimesed vestlevad, arutavad, vehivad kätega,“ rääkis Krista ning lisas, et tavapärasel New Yorgi hommikul tormaksid kõik otsejoones tööle.

Krista hakkas kõndima alla linna poole. Viiendale avenüüle keerates märkas ta, et üks kaksiktornidest põles. „See kõik oli totaalne virvarr,“ kirjeldas Kristi olukorda. Naine otsustas, et tahaks seda olukorda jäädvustada ning hakkas otsima kohta, kust saaks osta ühekordse kaamera.

„Sa lihtsalt vaatad seda torni ja ta tuleb vaikuses alla, nagu õudusfilmis. Siis käis see pauk ja siis hakkas see toss tulema,“ rääkis Kristi. „Inimesed mu ümber jäid kõik seisma. Kes karjub, kes röögib, kes nutab. Me kõik pöörasime ümber ja hakkasime jooksma teisele poole.“