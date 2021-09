HÜVA NÕU | Ära kuluta tühja! Siit tulevad lihtsad investeerimisnipid.  

Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe tõdeb, et II sambast raha väljavõtmine on inimese enda vaba otsus. Arumäe toetab pensionireformi valikute vabadust ja usub isiklikult sellesse, et inimesed peaksid oma rahaasjade eest täielikult vastutuse võtma. Küll aga on ta kindel, et pensionisambast raha välja võtta ja see lihtsalt ära kulutada ei ole kuigi arukas otsus.