Nicki Minaji seksuaalkurjategijast meest ähvardab kümneaastane vabaduskaotus 

New Yorgis on Petty kirjas teise astme seksuaalkurjategijana - see tähendab, et kuritöö kordumise riski peetakse mõõdukaks. Nüüd tunnistas Minaji mees end ajakirja People teatel süüdi selles, et ta end California registrisse ei kandnud. Mullu septembris Minajiga poja saanud Petty võib kümneks aastaks trellide taha minna.