OnlyFansi modellil pole sõbrannasid: "Olen liiga seksikas. Nad kardavad, et löön nende mehed üle!" 

OnlyFansis paljastavaid fotosid avaldav Moriah seletas Briti telesaates „This Morning“, et mida rohkem ta on oma välimuse eest hoolitsenud, seda vähemaks on tal sõbrannasid jäänud.

Oma roll on kindlasti tema DDD-mõõtu büstil, mis Moriah' väitel on täiesti looduslik. „Mõned naised on mulle öelnud, et nad ei taha mind külla kutsuda, sest nende mehed vahivad mind.“

Moriah kinnitab, et teiste mehed teda ei huvita. „Aga kui me väljas söömas käime, saan tõesti tähelepanu osaliseks. Mulle on varem teiste naiste mehed külge löönud küll.“