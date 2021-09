Diana ülemteener: „Harry võib avaldada kuningliku pere rassisti nime!“ 

Harry naine Meghan lõhkas märtsikuises Oprah Winfrey intervjuus pommi, väites, et enne nende poja Archie sündi oli keegi kuningliku pere liige - neid võis olla ka mitu - muretsenud tulevase beebi nahavärvi pärast. On ju Meghani ema Doria Ragland mustanahaline.

Kuid Harry kadunud ema Diana kunagine ülemteener Burrell on veendunud, et Harry võib rassisti nime oma memuaarides avaldada. Kuulu järgi maksab kirjastus printsile memuaaride eest kuni 34 miljonit eurot. „Pole kahtlust, et kirjastus Penguin soovib selles raamatulepingus oma raha tasa teenida. See tähendab, et nad ei lepi ebamäärasusega - nad tahavad nimesid ja üksikasju.“